Артист опубликовал шуточный коллаж на эту тему.

Украинский музыкант и основатель "Культурного десанта" Коля Серга, который в конце прошлого года стал внештатным советником министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, отреагировал на свое назначение.

Долгое время артист молчал об изменениях в карьере, о которых стало известно лишь недавно из СМИ. Однако на странице в Instagram он решил опубликовать шуточный мем на эту тему. В коллаже Коля с гитарой сидит в кресле, а возле него якобы президент США Дональд Трамп.

"Одесский певец Коля Серга стал советником министра иностранных дел Андрея Сибиги", - подписал мем один из пользователей.

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В комментариях под постом сам артист написал, что "почти так и было", но подробности своего назначения решил не раскрывать.

Что известно о Коле Серге

Коля родился в Одессе, а в 2009 году участвовал в шоу "Фабрика звезд 3". Там он получил третье место и продолжил певческую карьеру. Артист основал группу "The Коля" и выпустил два альбома. Также мужчина был ведущим проекта "Орел и решка".

К слову, до начала полномасштабной войны Серга пел на русском, однако после 24 февраля 2022 года перешел на украинский язык и пополнил ряды ВСУ. Коля стал соучредителем "Культурного десанта", занимается волнтерской деятельностью и ездит с концертами к военным.

Напомним, недавно группы "Бумбокс" и "Без Обмежень" получили бронирование от мобилизации.

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