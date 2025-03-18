Участники коллективов пока не комментировали свой новый статус в Украине.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило участникам известных музыкальных групп "Без обмежень" и "Бумбокс" статус критически важных для государства. Следовательно, звезды получили бронирование от мобилизации. Об этом стало известно из приказа ведомства, который появился на сайте Минкульта.

Согласно приказу министерства коллектив "Без обмежень" соответствует критериям критически важного предприятия учреждения или организации, необходимых для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. В дополнение, участников группы, лидером которого является Сергей Танчинец, признано критически важными для удовлетворения потребностей ВСУ.

"Бумбокс", фронтменом которого является Андрей Хлывнюк, который в 2022 году пополнил ряды военных, также получил такой статус. Сейчас артисты из коллектива находятся в зарубежном туре "Дронотур" и проводят концерты в Германии. В рамках тура музыканты собирают средства для военных. В частности, за них они планируют приобрести беспилотники, оборудование для Мобильных Огневых Групп, генераторы и средства связи.

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"Без обмежень" также анонсировали тур по США и Канаде "North America Tour 2025". Он начнется в октябре этого года. Целью концертов является сбор средств для приобретения FPV-дронов для Сил Обороны. Пока же артисты выступают в Украине в рамках тура "Сильные сердца".

Напомним, ранее Верке Сердючке после ограничений Минкульта разрешили выехать за границу. Андрей Данилко объявил новые даты концертов в трех странах Европы.

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