Стилистка также призналась, готова ли усыновить ребенка.

Известная украинская дизайнерша Ольга Навроцкая откровенно рассказала о личной жизни. Стилистка призналась, почему у нее нет детей и готова ли она усыновить ребенка.

Художница по костюмам отметила, что раньше у нее были определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей забеременеть. Однако, как говорит Ольга, у нее не было вдохновения на то, чтобы приложить усилия, чтобы родить. Она никогда не мечтала о детях. По ее словам, она счастлива даже с теми людьми, которые рядом, в частности, с мамой, племянниками и мужем - певцом Фаготом:

Я думаю, что это моя какая-то такая детская позиция, что я не хочу брать на себя такую огромную ответственность и чувствовать столько боли за другого человека. Это может что-то психологическое, но я понимаю, что я просто не могу. Я не хочу приводить человека в этот мир, потому что я чувствую, какой он тяжелый, какой он сложный, какой он болезненный, я не хочу добровольно брать на себя такую ответственность и приводить другого человека, чтобы он здесь так тоже жил.

На вопрос о том, готова ли Навроцкая усыновить ребенка, то она говорит, что нет. Сейчас стилистка не хочет посвящать всю себя малышу и добавляет, что боится лишних переживаний, которые возникнут с появлением ребенка.

"Мне кажется, что у меня возраст такой уже, что пока нет. Ни усыновления, ни животное, вот не хочу", - подытожила дизайнер.

Напомним, ранее Ольга Навроцкая призналась, что мечтала жить в РФ и рассказала, кто ее отказал от этого.

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