Артиста упрекнули в том, что он наживается на патриотизме.

В России "набросились" на путиниста Олега Газманова, который активно прославляет кремлевский режим и поддерживает полномасштабную войну против Украины. "Досталось" и еще одному артисту, продюсеру Игорю Матвиенко, который тоже прославляет оккупантов.

С жесткой критикой путинистов выступил основатель группы "Земляне" Владимир Киселев. Продюсер выступил на конференции в Петербурге, а фрагмент гневной тирады попал на видео. Он поддерживает войну, но считает, что это нужно делать бесплатно.

Его возмутило, что Газманов берет деньги за свои "патриотические" песни. По словам Киселева, Кобзон "перевернулся бы в гробу", если бы такое увидел.

"Когда мы узнаем, что наши народные артисты, такие как Матвиенко и Газманов, получают деньги за написание патриотических песен... Мне кажется, что в этот момент Кобзон должен перевернуться в гробу. Ибо представить Кобзона, получающего деньги за свой патриотизм - это нонсенс", - заявил Киселев.

Реакция сети

Ссора между путинистами насмешила даже россиян. Они шутят, что теперь наблюдают за "пауками в банке", которіе не могут поделить деньги из российской казны. Пользователи, обсуждая видео в Telegram-каналах, пишут:

"О, пошла драка пауков в банке, по-нашему стенка на стенку. Драка будет сумасшедшая за бюджетные денежки"

Газманов всегда был жаден до денег и шел в ногу с Лужковым. Очень посредственный музыкант. Патриотизм Газманова дутый, все лишь способ зарабатывания денег"

"Мало его травят, мало! Гнать метлой и Газманова, и всех продажных патриотов".

Что Газманов говорит о войне в Украине

Путинист открыто поддерживает кремлевский режим. Газманов выступает на пропагандистских концертах и прославляет оккупантов. На одном из "шабашей" в Лужниках он насмешил сеть тем, что заклеил логотип Prada на пуховике. Бренд вышел из РФ, однако артист решил носить куртку и дальше.

Помимо этого, недавно Газманов набросился на Аллу Пугачеву за ее позицию. Он заявил о "разочаровании", ведь Примадонна не поддержала путинскую агрессию.

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