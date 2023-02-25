Поклонник кровавого режима возмущен тем, что Алла Борисовна адекватно оценивает ситуацию и поддерживает Украину.

Известный путинист Олег Газманов, который недавно открыто заявил о своем желании пойти на войну против Украины, высказался в адрес Аллы Борисовны Пугачевой. Артист заявил, что не ожидал от Примадонны поддержки Украины.

"Для меня лично, Алла Борисовна с ее высказываниями… вызвала большую горечь и разочарование. Это же надо так относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы такое говорить", - сказал Газманов.

Судя по всему, Газманов хотел раскритиковать Пугачеву, но статус этой артистки не позволил ему говорить много. Затем музыкант сказал, что не будет больше обсуждать данную тему, поскольку считает это якобы "неприличным".

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Позиция Аллы Пугачевой касательно войны в Украине

Певица с первых дней полномасштабной войны вместе со своим мужем и детьми покинула Россию. Она долгое время молчала, тогда как Галкин открыто говорил, что ракеты по мирным украинским городам посылает именно Кремль.

Затем Галкина признали "иноагентом", обвинив его в том, что за свои слова он якобы получает гонорары из-за границы. Тогда Примадонна, обратившись к российской власти, заявила, что просит и ее признать "иноагентом", поскольку она во всем поддерживает своего мужа.

Напомним, Пугачева вышла в свет с Галкиным и ужаснула шрамами от пластики.

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