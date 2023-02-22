Этот бренд вышел из российского рынка, а в модных бутиках других стран россиянам товары теперь не продают.

Путинист Олег Газманов мощно оконфузился на концерте в Лужниках. Он вышел на сцену в пуховике от элитного бренда Prada, но логотип попытался скрыть. СМИ не оставили это без внимания.

Отметим, в марте 2022 года итальянский модный дом Prada заявил, что приостановил все продажи в России.

Реакция соцсетей

"Патриотично, че. У них это в крови - переобуваться"

"Лучше Прада, чем правда?"

"Зачем? Надел бы бушлат"

"Клоун, как и все остальные 140 млн"

"Хавайте, россиянские рабы! Пусть вас еб*т еще сильнее! Это лучше чем майдан, правда?"

"Лицемерные, продажные ублюдки…"

Концерт в Лужниках: детали

На стадионе "Лужники" 22 февраля устроили концерт-митинг. Представители страны-агрессора цинично приурочили его к началу "спецоперации" - так в РФ называют убийственную войну, которая ежедневно уносит жизни мирных украинцев. На "шабаше" Путина выступило немало артистов, поддержавших его кровавый режим.

Видео дня

Олег Газманов, который недавно заявлял о готовности взять в руки автомат и идти на войну, спел "Господа офицеры".

Напомним, украинка Яна Соломко предала родину и выпустила песню в поддержку оккупантов.

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