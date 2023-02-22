Путинист Олег Газманов мощно оконфузился на концерте в Лужниках. Он вышел на сцену в пуховике от элитного бренда Prada, но логотип попытался скрыть. СМИ не оставили это без внимания.
Отметим, в марте 2022 года итальянский модный дом Prada заявил, что приостановил все продажи в России.
Реакция соцсетей
- "Патриотично, че. У них это в крови - переобуваться"
- "Лучше Прада, чем правда?"
- "Зачем? Надел бы бушлат"
- "Клоун, как и все остальные 140 млн"
- "Хавайте, россиянские рабы! Пусть вас еб*т еще сильнее! Это лучше чем майдан, правда?"
- "Лицемерные, продажные ублюдки…"
Концерт в Лужниках: детали
На стадионе "Лужники" 22 февраля устроили концерт-митинг. Представители страны-агрессора цинично приурочили его к началу "спецоперации" - так в РФ называют убийственную войну, которая ежедневно уносит жизни мирных украинцев. На "шабаше" Путина выступило немало артистов, поддержавших его кровавый режим.
Олег Газманов, который недавно заявлял о готовности взять в руки автомат и идти на войну, спел "Господа офицеры".
Напомним, украинка Яна Соломко предала родину и выпустила песню в поддержку оккупантов.