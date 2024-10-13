Артистка показалась в новом образе на последнем концерте.

Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna, которая в августе подтвердила слухи, что на самом деле она Соломия Опрышко, и показала свое лицо, кардинально сменила образ. Исполнительница изменила белый цвет волос на другой.

Имидж звезда изменила ради своего третьего сольного концерта во Львове 12 октября. Кстати, ранее артистка заявляла, что это будет ее последнее выступление в этом году.

Во время концерта Klavdia Petrivna предстала перед зрителями не блондинкой, а брюнеткой. Она надела парик черного цвета со стрижкой каре. В своем Instagram знаменитость поделилась кадрами с выступления, на которых и продемонстрировала свой новый концертный образ.

Также для события певица выбрала красный классический костюм с золотыми кольцами и интересный головной убор - фуражку. В этом образе она вместе с артистом OSTY исполнила их трек, который уже стал хитом, "Не лякай".

"Моя галицкая интеллигенция, вы невероятные! Спасибо вам за встречу", - написала под видео звезда.

В течение всего выступления Klavdia Petrivna пыталась скрывать свое лицо, хотя и раньше уже показывала его полностью на своих концертах. Она выступала в темных задекорированных очках, а также в ажурной маске.

В дополнении, артистка не изменила своей традиции и за время концерта она сменила примерно четыре образа.

Напомним, ранее известный ведущий отреагировал на участие Klavdia Petrivna в Нацотборе. Он заявил, что это хороший шаг для артистки.

Вас также могут заинтересовать новости: