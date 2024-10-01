Известный ведущий отреагировал на участие Klavdia Petrivna в Нацотборе

Он заявил, что это хороший шаг для артистки.

Недавно блогер Богдан Беспалов сообщил, что молодая украинская певица Klavdia Petrivna станет участницей Нацотбора на Евровидение-2025 и даже победит, потому что, по его словам, все шоу будут строить вокруг нее.

Продюсер Владимир Завадюк в интервью "Люкс Фм" отметил, что это классный шаг для артистки.

"Классно, я считаю, что это следующий шаг Klavdia Petrivna, это классный шаг", – сказал Завадюк.

Однако сама певица пока никак не комментирует свое участие в Нацотборе.

Также он прокомментировал участие СолоХи в Нацотборе, о котором она уже сама заявила. Он говорит, что не слушает музыку артистки, однако не против ее участия.

"Я абсолютно окейно отношусь к разным украинским исполнителям. Есть то, что мне нравится, то, что мне не нравится. СолоХа – это не моя музыка, но аудитория у нее есть, и эта аудитория, наверное, ее любит. Я считаю, что классно гордиться, а не хейтить, или критиковать аргументированно, если ты музыкальный критик, или молчать", – подытожил Владимир.

Напомним, ранее ведущий Андрей Черновол выступил против участия Klavdia Petrivna на Евровидении-2025. Он считает, что образ загадочной артистки уже утомил зрителей.

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