Жители РФ возмущены тем, что ярый фанат Путина променял свои принципы на путешествие в США.

Скандальный путинист Филипп Киркоров взбесил россиян очередной выходкой. Артист, так активно поддерживающий полномасштабную войну РФ против Украины, улетел в США. Более того, он публикует фото с украинкой.

Киркоров гуляет с певицей Анной Asti, которая предала Украину. Она не высказалась против полномасштабной войны и продолжала выступать в РФ, когда российские военные бомбили и продолжают бомбить наши мирные города.

Россияне в ярости из-за поступка Киркорова. Во-первых, они считают, что путинисту не стоит дружить с украинкой, даже если она и предала свою страну. Во-вторых, россияне в который раз столкнулись с тем, что артисты, которые внушают им любовь к РФ, на самом деле любят лишь себя и свои деньги. Как бы Киркоров не поддерживал путинскую агрессию, проводить отпуск он все равно хочет в США и спокойно выезжает за границу.

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К слову, Киркоров едва ли решился проехать в США со своим российским паспортом. Ранее стало известно, что на путиниста могут наложить новые санкции, из-за чего он не сможет посещать другие страны. Однако еще вчера адвокат Киркорова заявил, что его подопечный совершенно не боится посещать США, даже учитывая слухи о возможных санкциях. Как сообщают российские СМИ, в этот раз Киркоров попал в США обманом.

"Как Филипп Киркоров въехал в Америку в разгар санкционных ограничений? Активисты из "Нового русского слова" уверены, что есть только один вариант сделать это: по болгарскому, а не российскому паспорту - там другая транскрипция имени, которая не совпадает с транскрипцией в базе пограничников", - указали в одном из Telegram-каналов.

Сам Киркоров не отвечает на негативные комментарии россиян. Судя по всему, ему совершенно плевать на критику. А вот его фанаты, которые слепо верили словам путиниста, в очередной раз могут убедиться в том, что российские артисты любят РФ лишь на словах и попросту насмехаются над теми, кто им верит.

Напомним, ранее друг Пугачевой жестко прошелся по Киркорову и Баскову. Он отметил, что их показная любовь к РФ - "стопроцентная проституция".

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