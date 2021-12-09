Отношения с Примадонной Киркоров назвал ошибкой.

Советский и российский певец Филипп Киркоров заявил, что считает свой брак с Аллой Пугачевой ошибкой. Он также признался, что не верит в любовь.

Об этом идет речь в его интервью российскому сайту 7Дней.

"Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева - великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка", - сказал он.

По словам Киркорова, в любовь он не верит, потому что "ее нет".

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"А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее признался, что не любит вспоминать об Алле Пугачевой и отношениях с ней. Также сообщалось, что к началу отношений между Пугачевой и Киркоровым имеет прямое отношение российский продюсер Бари Алибасов.

Как известно, Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году, прожив в браке 11 лет. В 2005 году стало известно об их разводе. Киркоров был ее четвертым мужем. Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

Автор: Виолетта Орлова