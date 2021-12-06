74-летняя артистка приехала в Москву на новогодние съемки.

Советский и российский певец Филипп Киркоров опубликовал ряд фото со съемок "Песни года" в Москве, куда недавно приехала народная артистка и Национальная легенда Украины София Ротару.

Кадры, снятые за кулисами концерта, Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram. На нескольких из них он позирует с Ротару, обнимая 74-летнюю артистку за талию и держа за руки.

"Спасибо, "Песня года 2021". Вот таки и идём по жизни вместе, крепко обнявшись и взявшись за руки друг с другом уже 50 лет!", - написал он.

В комментариях подписчики Киркорова отметили внешний вид Ротару, которая, как и ранее, выглядит намного моложе своего возраста. На это и обратили внимание комментаторы.

"София отлично выглядит", "Софья Михайловна это легенда", "София Ротару великолепна", "София Ротару молодеет с каждым годом", "София Михайловна, она прекрасна", - идет речь в комментариях под постом Киркорова.

Как сообщал УНИАН, Ротару во время съемок "Песни года" 4 декабря набросилась на технического работника на сцене и попала на видео.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова