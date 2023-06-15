Путинист заявил, что его не интересует информация о жизни Галкина.

Российский певец Филипп Киркоров резко высказался о юмористе и муже своей бывшей жены Аллы Пугачевой. Путинист с отвращением "плюнул" в сторону Максима Галкина.

Так, артист приехал на конференцию в Петербурге. Там его спросили, что он думает о муже своей бывшей избранницы. Журналистов интересовало, как Киркоров относится к позиции Галкина, осудившего войну.

"Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус. Меня интересует мой статус, мое имя. И то, что я делаю в этой стране. А все, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует", - заявил Киркоров, говоря с журналистами.

Помимо этого, певец заговорил о Пугачевой. Он назвал ее "легендой". По словам Киркорова, он с ней уже давно не общается.

"Замечательная певица Алла Пугачева - это легенда нашей страны. И что там, где она сейчас? Я знаю, что она уехала, и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже больше пяти лет, поэтому мне ничего не известно. Ни о ней, ни о ее семье", - утверждает артист.

Что Галкин говорит о войне и Киркорове

Юморист, который осудил путинский режим и выехал вместе со своей семьей в Израиль, часто шутит о российской власти и артистах-путинистах. Так, в начале весны Галкин "отправил" на фронт Киркорова. Он пошутил о том, что скандальный артист точно произвел бы фурор в своих "колготках".

Вскоре на это отреагировал сам Киркоров. Он заявил, что готов отправиться на войну, если это будет нужно.

Недавно Галкин также пошутил об атаке беспилотников на Москву. Он говорил, что дроны пролетели над его замком, но не тронули его из-за "хорошей ауры". Помимо этого, Галкин остро пошутил о личной жизни Киркорова. Он высмеял его ориентацию.

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