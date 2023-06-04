Шоумен рассказал о сексуальной ориентации певца.

Поддержавший Украину российский комик Максим Галкин на очередном сольном концерте высмеял путиниста Филиппа Киркорова. Прямо со сцены он сказал:

"Чем больше наше государство борется с гомосексуальностью на сцене, тем больше в гейство ударяется Филипп. Мне иногда кажется, что он понял, что политическое убежище ему Европа точно не предоставит и он надеется на сексуальное".

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Отметим, Филипп Киркоров всячески поддерживает преступный режим Кремля. Артист неоднократно посещал оккупантов, которые пришли на украинскую землю убивать мирное население.

Однако при встрече с украинцами за границей он не был так красноречив. Каждый раз Киркоров пытался сбежать от вопросов о полномасштабном вторжении.

Позиция Максима Галкина по войне в Украине

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин с семьей переехал в Израиль. Он открыто осудил большую войну и неоднократно высмеивал власть Кремля.

За это его признали "иноагентом". Долгое время шоумен хвастался этим почетным званием, однако совсем недавно обратился в суд с просьбой снять с себя этот статус. Известно, что ему отказали.

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