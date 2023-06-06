Юморист вспомнил недавние события и пошутил о "колдовстве".

Известный юморист Максим Галкин, который выступает против войны в Украине, развязанной Россией, поглумился над недавней атакой дронов на Москву и область. Муж Аллы Пугачевой отметил, что беспилотники якобы пролетали даже над их замком в деревне Грязи.

По словам Галкина, который высказался о ситуации в РФ на своем недавнем концерте, его дом не пострадал. Он шутил, что все это из-за "хорошей ауры".

"Ну на то я замок и строил. Дроны летели прямо над ним, но не тронули — там аура хорошая! Опять же, колдовство", - цитируют Галкина росСМИ.

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Также юморист шутил о том, что он и Пугачева выехали из РФ. Более года семья живет в Израиле, куда звездная пара перевезла и своих детей. Старшая дочь Примадонны, певица Кристина Орбакайте, также выехала, но в США.

"У меня был выбор, куда эмигрировать, так чтоб на ПМЖ. Либо по маме в Израиль, либо в Америку, там у старшей дочери хорошая недвижимость", - шутил Галкин.

Шутки Максима Галкина о России и войне

Напомним, недавно российский суд отказался снимать с Галкина статус "иноагента". Такое "звание" юморист получил за свою позицию и шутки о кремлевском режиме. Он осуждает войну и выступает против российской агрессии.

На своих концертах Галкин говорит о пропагандистах и путинистах. Так, недавно он снова "прошелся" по Киркорову. В этот раз юморист остро пошутил о его ориентации.

Помимо этого, на одном из своих новых выступлений Галкин рассказал, что в его команде работают украинцы. Это сильно взбесило россиян.

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