"Как это развидеть?": запрещенная в Украине Лолита шокировала сеть "голым" нарядом

Певица Лолита, которой СБУ запретила въезд в Украину, надолго запомнится гостям фестиваля "Жара", который на днях завершился в Баку. Так, Лолита во время одного из выступлений сняла с себя накидку и оказалась в "голом" комбинезоне на сцене.

Внешний вид певицы ошеломил присутствующих. Пользователи соцсетей активно обсуждают внешний вид известной звезды.

Ранее соцсети высмеяли российского представителя-"гопника" в ООН.