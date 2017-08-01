"Как это развидеть?": запрещенная в Украине Лолита шокировала сеть "голым" нарядом
10:36, 01 августа 2017Курьёзы
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Лолита во время одного из выступлений сняла с себя накидку и оказалась в "голом" комбинезоне на сцене.
Нелепый костюм артистки вызвал насмешки и недоумение в сети / ntv.ru
Певица Лолита, которой СБУ запретила въезд в Украину, надолго запомнится гостям фестиваля "Жара", который на днях завершился в Баку. Так, Лолита во время одного из выступлений сняла с себя накидку и оказалась в "голом" комбинезоне на сцене.
Внешний вид певицы ошеломил присутствующих. Пользователи соцсетей активно обсуждают внешний вид известной звезды.
платье с AliExpress: ожидание/реальность pic.twitter.com/bCGBY5ZoLz— марвин химтрэйл (@niemalsnoch) 31 июля 2017 г.
Ранее соцсети высмеяли российского представителя-"гопника" в ООН.
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