41-летняя знаменитость не стесняется надевать откровенные наряды.

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ круизной коллекции Fendi. Среди гостей была замечена и 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Снимками с мероприятия знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Она была одета в сетчатое платье-миди с длинными рукавами. Ким собрала свои светлые волосы в хвост и нанесла нежный макияж с акцентом на глаза. Дополнила она образ аксессуарами в тон - крошечной сумкой и босоножками с ремешками на массивных каблуках. Стоит отметить, что в этом наряде звезда реалити блистала во всех смыслах этого слова.

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Кто такая Ким Кардашьян

Кимберли Ноэль Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами (США)" и "Семейство Кардашян".

Ким была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У них четверо детей. В марте 2022 года пара развелась.

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