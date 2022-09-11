В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ круизной коллекции Fendi. Среди гостей была замечена и 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян.
Снимками с мероприятия знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Она была одета в сетчатое платье-миди с длинными рукавами. Ким собрала свои светлые волосы в хвост и нанесла нежный макияж с акцентом на глаза. Дополнила она образ аксессуарами в тон - крошечной сумкой и босоножками с ремешками на массивных каблуках. Стоит отметить, что в этом наряде звезда реалити блистала во всех смыслах этого слова.
Кто такая Ким Кардашьян
Кимберли Ноэль Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами (США)" и "Семейство Кардашян".
Ким была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У них четверо детей. В марте 2022 года пара развелась.