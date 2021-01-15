В сети в восторге от фото теледивы, ее осыпали комплиментами.

Известная американская теледива и предпринимательница Ким Кардашьян на фоне слухов о разводе с супругом Канье Вестом снялась в соблазнительной фотосессии.

Снимками в рамках кампейна по продаже духов от Кардашьян она поделилась на своей странице в Instagram.Читайте также32-летняя Рианна взбудоражила фанов фотосессией в прозрачном белье

В кадре известная во всем мире участница реалити "Семейство Кардашьян" предстала в латексном комбинезоне с сексуальным вырезом в области бедер. Кажется, что Ким без трусиков.

В сети в восторге от фото теледивы, ее осыпали комплиментами: "Секс", "Очень горячо", "Огонь", "Соблазнительная".

Кто такая Ким Кардашьян

Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст — американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами (США)" и "Семейство Кардашян".

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

В январе 2021 года появились слухи, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом.

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Автор: УНИАН