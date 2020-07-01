Ким Кардашьян шокировала подписчиков новым цветом волос (фото)
04:41, 01 июля 2020Звезды
67 0
Темные корни говорят о кардинальной смене цвета волос у колориста.
REUTERS
Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян кардинально сменила имидж и стала рыжеволосой.
Читайте такжеКанье Уэст запустит свою линию косметики
На этот раз инстадива и жена Канье Уэста шокировала фанатов преображением в Русалочку. Результатом окрашивания Ким поделилась в своем Instagram-аккаунте в историях.
Ким Кардашьян поменяла цвет волос / Фото instagram.com/kimkardashian/
Стоит сказать, что это не фильтр в Instgram и вряд ли парик — темные корни говорят о кардинальной смене цвета волос у колориста.
Как сообщал ранее УНИАН, Ким Кардашьян и Канье Уэст поделились романтичным снимком на ранчо, несмотря на слухи о крахе семейной жизни.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter