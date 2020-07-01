Ким Кардашьян шокировала подписчиков новым цветом волос (фото)

Темные корни говорят о кардинальной смене цвета волос у колориста.

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян кардинально сменила имидж и стала рыжеволосой.

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На этот раз инстадива и жена Канье Уэста шокировала фанатов преображением в Русалочку. Результатом окрашивания Ким поделилась в своем Instagram-аккаунте в историях.

Стоит сказать, что это не фильтр в Instgram и вряд ли парик — темные корни говорят о кардинальной смене цвета волос у колориста.

Как сообщал ранее УНИАН, Ким Кардашьян и Канье Уэст поделились романтичным снимком на ранчо, несмотря на слухи о крахе семейной жизни.

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