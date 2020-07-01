цей матеріал доступний українською

Ким Кардашьян шокировала подписчиков новым цветом волос (фото)

04:41, 01 июля 2020
Звезды
67 0
REUTERS

Читайте такжеКанье Уэст запустит свою линию косметики

На этот раз инстадива и жена Канье Уэста шокировала фанатов преображением в Русалочку. Результатом окрашивания Ким поделилась в своем Instagram-аккаунте в историях. 

Ким Кардашьян поменяла цвет волос / Фото instagram.com/kimkardashian/

Стоит сказать, что это не фильтр в Instgram и вряд ли парик — темные корни говорят о кардинальной смене цвета волос у колориста. 

Как сообщал ранее УНИАН, Ким Кардашьян и Канье Уэст поделились романтичным снимком на ранчо, несмотря на слухи о крахе семейной жизни.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter