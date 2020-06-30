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Ким Кардашьян и Канье Уэст поделились романтичным снимком на ранчо, несмотря на слухи о крахе семейной жизни

06:29, 30 июня 2020
Звезды
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REUTERS

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Канье Уэст и Ким Кардашьян обнимают друг друга, позируя в нарядах из лакированной искусственной кожи - Ким в знаменитом коричневом комбинезоне Mowalola, а Канье Уэст - черном костюме. Снимок опубликовали на странице в Instagram.

Happy Sunday

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Счастливое воскресенье", - подписала она фото.

Канье Уэст приобрел ранчо стоимостью $14 млн в Вайоминге после того, как в одном из интервью Ким Кардашьян сообщила, что ее мечта - перебраться жить вместе с детьми на ранчо.

Как сообщал ранее УНИАН, семейное счастье супругов оказалось в кризисной ситуации. Сообщалось, что Ким и Канье планируют некоторое время пожить отдельно, чтобы избежать развода.

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