Модель показала новое фото.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позировала в бежевых велосипедках и бюстгальтере. Наверх она накинула кроп-топ того же цвета. На ноги она надела высокие носки цвета хаки.

Стоит отметить, что в таком наряде хорошо видно фигуру Ким. Вокруг форм Кардашьян ходит много споров. Кто-то считает, что она делала пластические операции, а кто-то свято верит в то, что у нее естественные формы.

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Автор: Диана Могилевич