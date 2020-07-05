Ким Кардашьян поразила фолловеров новым образом

Модель вновь изменила цвет волос.

Известная модель и участница реалити Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в красном костюме.

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На снимке Ким предстала в красных штанах с белым принтом и красной кофте. Под ногами у звезды красовалась сумка того же яркого цвета с белыми вензелями. Больше всего поклонников поразила смена имиджа Кардашьян. Девушка перекрасила волосы в красный цвет. При этом корни остались каштановыми.

"Безумно красивая", "Мне нравятся эти волосы", "О человек, теперь все будут красить свои волосы в красный цвет", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Кардашьян продемонстрировала новинки косметики KKW.

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