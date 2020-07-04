Сочная Ким Кардашьян продемонстрировала новинки косметики KKW (видео)

Берем пример со звезды

Американская звезда 39-летняя Ким Кардашьян записала видео с новинками своей косметической линии KKW Beauty.

«Кто получил новые блески для губ @kkwbeauty?.. Я знаю, что вы, ребята, полюбите эти нюдовые новинки, доступные сейчас на KKWbeauty.com», – написала она на странице в Instagram.

Демонстрировать блески Кардашьян решила в своей привычной манере – показав их в контексте всего образа. Селебрити надела белые джинсы с высокой посадкой, прошитые черными нитками, а также крошечный топ с небольшими рукавами и глубоким декольте.

Наряд отлично подчеркнул достоинства фигуры знаменитой бизнесвумен: формы кажутся еще более пышными, а талия – тонкой.

Отдельного внимания заслуживает прическа звезды: высокий хвост с выпущенными прядями в духе персонажей аниме.

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Макияж Ким выполнила в приглушенных тонах, сделав главным акцентом длинные ресницы и густые брови. Разумеется, образ звезды собрал не меньше комплиментов, чем ее новинки. «Королева», «Лучшая», «Какая красивая», – не могут налюбоваться фанаты.

Как сообщал ранее УНИАН, американская модель Кайли Дженнер вместе со своей старшей сестрой Кендалл снялись в рекламной кампании собственного косметического бренда Kylie Cosmetics.

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