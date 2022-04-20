Известный грузинский певец и актер дал интервью Рамине Эсхакзай.

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе убежден, что Путин понесет ответственность перед своими же согражданами, если война не закончится его победой. И глава Кремля осознает риск получить "наказание" от своих же.

Такую позицию Кикабидзе озвучил в интервью Рамине Эсхакзай в программе "Ходят слухи". Видео было опубликовано на ее YouTube-канале.

Актер и певец считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин уже погубил свою страну.

"Он хочет домой вернуться героем... Потому что если он вернется не как герой, его могут свои же и наказать. Но одно 100% могу сказать: что он свою страну погубил. Есть люди, у которых нет друзей, нет семей, которые не любят родину. Вот он – родину не любит", - подчеркнул Кикабидзе.

"Когда он выступает, его нужно слушать, у него проскальзывают такие фразы. Зная, что было здесь, в Грузии, в 2008 году, я сказал: "или Украина будет, или прибалтийская какая-нибудь республика". Но больше Украина, потому что цель – в НАТО... Я даже сыну сказал: "видишь, что я говорил, все так и происходит", - резюмировал актер.

Грузин отметил, что его поражает героизм украинцев в этой войне.

"Он был уверен, что все выйдут с флагами, будут его встречать в Мариуполе и Харькове. Я хочу сейчас сказать украинцам, что преклоняюсь перед их героизмом. Перед гражданами Украины, правительством, Зеленским", - отметил Кикабидзе.

Напомним, названы 30 украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.

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