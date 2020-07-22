67-летняя поклонница Киану Ривза маниакально преследует его возлюбленную
Девушка известного актера Киану Ривза, Александра Грант, подала иск в суд с просьбой оградить ее от маниакального преследования со стороны 67-летней поклонницы актера.
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Женщина везде преследует художницу Александру, передает The Blast.
Фанатка Кэтрин как-то пролезла в дом Александры, сделала фото ее машины и распространила в сети. В связи с таким назойливым преследованием Грант обратилась в суд, чтобы ей выдали временный охранный ордер. Согласно ему, Кэтрин запрещается приближаться к девушке актера ближе, чем на 100 метров. Также ей запрещено размещать фото Грант в интернете.
"Эти действия поклонницы вызвали у Александры сильный стресс, и она боится, что это беспокойство будет только продолжаться и усиливаться", - сказал инсайдер.
Как сообщал УНИАН, Киану Ривз выставил свидание с собой на аукцион, чтобы собрать деньги для больных раком детей.
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