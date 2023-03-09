Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон примерила берцы и одежду цвета хаки. Она изменила каблукам и элегантным нарядам не просто так. Миддлтон посетила военный полигон в Северной Ирландии.
На странице жены принца Уильяма в Instagram уже появились фото с полигона. Также стало известно, что там тренируются украинские военные. Защитники нашей страны проходят тренинги по разминированию.
Для встречи с военными Миддлтон выбрала брюки цвета хаки, высокие берцы и куртку с камуфляжем. Принцесса Уэльская убрала волосы и заплела косу. На некоторых фото она позирует в темно-зеленой шапке.
"Работа Ирландской гвардии настолько разносторонняя , насколько и образцовая - от подготовки рейнджеров для борьбы с браконьерством в Восточной Африке до обучения по разминированию для Вооруженных сил Украины", - говорится на странице Миддлтон в Instagram.
В комментариях украинцы пишут "спасибо" жене принца Уильяма. Пользователи благодарны Миддлтон за то, что она не забывает о полномасштабной войне в Украине.
Реакция комментаторов:
- "Спасибо за поддержку!"
- "Искренние приветствия из Украины, мы вам благодарны за помощь"
- "Вы вдохновляете своей красотой и мудростью".
Напомним, недавно эксперты раскрыли "рецепт" стройности Кейт Миддлтон. Они рассказали, чем питается жена принца Уильяма.