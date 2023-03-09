Принцесса Уэльская пообщалась с военными.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон примерила берцы и одежду цвета хаки. Она изменила каблукам и элегантным нарядам не просто так. Миддлтон посетила военный полигон в Северной Ирландии.

На странице жены принца Уильяма в Instagram уже появились фото с полигона. Также стало известно, что там тренируются украинские военные. Защитники нашей страны проходят тренинги по разминированию.

Для встречи с военными Миддлтон выбрала брюки цвета хаки, высокие берцы и куртку с камуфляжем. Принцесса Уэльская убрала волосы и заплела косу. На некоторых фото она позирует в темно-зеленой шапке.

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"Работа Ирландской гвардии настолько разносторонняя , насколько и образцовая - от подготовки рейнджеров для борьбы с браконьерством в Восточной Африке до обучения по разминированию для Вооруженных сил Украины", - говорится на странице Миддлтон в Instagram.

В комментариях украинцы пишут "спасибо" жене принца Уильяма. Пользователи благодарны Миддлтон за то, что она не забывает о полномасштабной войне в Украине.

Реакция комментаторов:

"Спасибо за поддержку!"

"Искренние приветствия из Украины, мы вам благодарны за помощь"

"Вы вдохновляете своей красотой и мудростью".

Напомним, недавно эксперты раскрыли "рецепт" стройности Кейт Миддлтон. Они рассказали, чем питается жена принца Уильяма.

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