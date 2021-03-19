Артистка поделилась с поклонниками забавным видео.

Известная голливудская актриса Кейт Бекинсейл порадовала поклонников новым забавным роликом.

В своем Instagram артистка показала, как попыталась испугать парикмахера, однако ей это не удалось.

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Кейт в маске на лице приняла неестественную позу и резко развернулась к парикмахеру, однако он, как настоящий профессионал, не растерялся и раскрутил артистку в кресле.

Поклонники оценили юмор актрисы:"Парикмахеры - это весело", "Сумасшедшая и веселая Кейт", - написали они.

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Автор: Екатерина Лиманская