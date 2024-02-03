Зрители написали, что возможно, она переживает из-за Вала.

Солистка группы "The Hardkiss" - Юлия Санина - в этом году дебютировала в роли ведущей Нацотбора на "Евровидение". Однако не всем зрителям понравился ее внешний вид.

Певица, с ярким макияжем на лице, которая была одета в серебряное длинное платье с капюшоном на голове, по словам зрителей, имела усталый вид. Некоторым показалось, что она может переживать, из-за вероятного кризиса в отношениях с мужем Валерием Бебко, о котором недавно говорил блогер Богдан Беспалов.

Реакция зрителей

Зрители активно комментировали внешний вид Юлии и писали свои впечатления.

Видео дня

"Кажется, что ей отдохнуть надо"

"Санина выгорела и ведет скучно"

"Мне не нравится, что она постоянно читает"

"Почему-то именно ей дают тянуть время, а импровизация лучше у ребят"

"Она сбита с толку, потому что проблемы с Валом".

Напомним, что представители звезды прокомментировали ее вероятные проблемы в отношениях с мужем, отметив, что "все сейчас переживают непростые времена". Сама Юлия не говорит на эту тему.

Кстати, Тина Кароль тоже удивила своим внешним видом на Нацотборе. Певица исполнила свой новый хит под названием "Троянди", выйдя на сцену в обычных джинсах и черной водолазке и без макияжа.

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