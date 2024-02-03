Певица произвела фурор на конкурсе.

Певица Тина Кароль в финале Нацотбора на Евровидение-2024 исполнила свой новых хит под названием "Троянди".

Артистка вышла на сцену в джинсах и черной водолазке. Она не заморачивалась над своим образом, поэтому не делала сценический макияж и прическу. Кароль всего лишь сделала высокий пучок и показала свою естественную красоту.

При этом она так чувственно исполнила свою песню, что зрители после ее выступления начали кричать "Браво!"

По словам Тины, трек "Троянди" не требует лишних украшений, поэтому она решила быть максимально честной.

"Будет мощно, камерно и честно", - сказала артистка.

К слову, Тина Кароль представляла Украину на Евровидении в 2006 году с песней Show Me Your Love. Однако тогда она заняла всего лишь седьмое место.

Напомним, 3 февраля состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2024. 11 финалистов показали все на что способны. После их выступлений ведущие открыли линии для голосования, однако в приложении "Дия", где можно было проголосовать, произошел сбой.

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