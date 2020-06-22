Катя Осадчая показала длинные ноги в мини-шортах
17:32, 22 июня 2020Звезды
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Телеведущая отдыхала на яхте с семьей.
Осадчая плавала на яхте / фото instagram.com/kosadcha
Телеведущая Катя Осадчая на выходных отдыхала с семьей на яхте. Для такого уикенда Катя выбрала легкий, но не менее привлекательный образ.
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Так, звезда позировала на яхте в белой оверсайз футболке и джинсовых мини-шортах. Также Катя собрала волосы в пучок на затылке и повязала платком. А вот изящности образу прибавила розовая заколка. Поклонники телеведущей отметили, что она выглядит очень красиво и ярко.
"Хочу запомнить каждый день лета. Пока получается", - написала Осадчая.
Как сообщал УНИАН, ранее Осадчая показала нежное фото с Горбуновым.
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