Катя Осадчая показала длинные ноги в мини-шортах

Телеведущая отдыхала на яхте с семьей.

Телеведущая Катя Осадчая на выходных отдыхала с семьей на яхте. Для такого уикенда Катя выбрала легкий, но не менее привлекательный образ.

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Так, звезда позировала на яхте в белой оверсайз футболке и джинсовых мини-шортах. Также Катя собрала волосы в пучок на затылке и повязала платком. А вот изящности образу прибавила розовая заколка. Поклонники телеведущей отметили, что она выглядит очень красиво и ярко.

"Хочу запомнить каждый день лета. Пока получается", - написала Осадчая.

Как сообщал УНИАН, ранее Осадчая показала нежное фото с Горбуновым.

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