"Счастливы вместе": ведущая Катя Осадчая показала нежное фото с Горбуновым
15:20, 17 июня 2020Звезды
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Ведущая "Светской жизни" показала нежное фото с мужем.
Катя Осадчая опубликовала пост / фото УНИАН
Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая опубликовала в Instagram фото, где она запечатлена с супругом и по совместительству ведущим программы "Голос страны" Юрием Горбуновым.
На снимке Катя позирует в элегантном белом платье, которое украшено блестками. А Юрий позирует в черном костюме и белой рубашке. При этом Горбунов нежно смотрит на свою супругу, пока та делает сэлфи.
"Пара возвращается на работу. Счастливы вместе", - подписала фото ведущая.
Катя Осадчая показала фото с мужем / фото instagram.com/kosadcha/
Как сообщал УНИАН, ранее Катя Осадчая поразила своей стройностью, позируя на яхте.
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