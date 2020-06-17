"Счастливы вместе": ведущая Катя Осадчая показала нежное фото с Горбуновым

Ведущая "Светской жизни" показала нежное фото с мужем.

Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая опубликовала в Instagram фото, где она запечатлена с супругом и по совместительству ведущим программы "Голос страны" Юрием Горбуновым.

На снимке Катя позирует в элегантном белом платье, которое украшено блестками. А Юрий позирует в черном костюме и белой рубашке. При этом Горбунов нежно смотрит на свою супругу, пока та делает сэлфи.

"Пара возвращается на работу. Счастливы вместе", - подписала фото ведущая.

Как сообщал УНИАН, ранее Катя Осадчая поразила своей стройностью, позируя на яхте.

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