"Это будет точно не на букву "И"", - призналась телеведущая.

Ставшая недавно в третий раз мамой телеведущая Екатерина Осадчая уже чувствует себя хорошо, но остается с малышом в роддоме, пока ее муж вместе с их вторым сыном находятся дома.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Осадчая призналась, что они с Юрием Горбуновым еще не определились с выбором имени для своего ребенка.

"У нас все еще есть несколько вариантов. И я это не шучу. Это будет точно не на букву "И", потому что имена на "И" в моей голове закончились ... Дело в том, что третьей я ждала девочку. Ну, все же, хотелось. А потому, что у нас третий парень, с новым мужским именем мне немного труднее, чем два предыдущих раза. На самом деле так много хороших мужских имен, у меня пять вариантов", - поделилась Осадчая.

Ведущая поблагодарила всех от себя и мужа за поздравления и поддержку. По ее словам, пополнения в семье они ждали чуть позже, поэтому на следующие несколько недель было много планов, но произошло по-другому.

Читайте такжеКатя Осадчая "засветила" беременный живот в купальнике (фото)Несмотря на это, она призвала всех зрителей смотреть концерт "Вечір прем’єр з Катериною Осадчою. Літня серія", который покажут на телеканале "1+1" 22 августа в 20:15.

Это станет началом недельного телемарафона проектов ко Дню Независимости Украины на канале. В это время зрителей будут ждать праздничные программы и невероятные концерты.

Ведущая отметила, что команде было приятно, когда после длительного перерыва из-за пандемии open-air собрал 2,5 тысячи зрителей.

"Наши звезды и мы готовили много сюрпризов. Это масштабные постановки, дуэты, и, в первую очередь, премьеры. Нас особенно удивляли дуэтами Тина Кароль и KAZKA, Jamala и TAYANNA и другие. Вообще звезды держали свои премьеры к лету, потому что наш концерт должен был состояться в апреле, мы его переносили. И наконец все эти громкие премьеры зазвучат на большой сцене", - отметила Екатерина.

Также в концерте приняли участие Макс Барских, The Hardkiss, Оля Полякова, NK, Наталья Могилевская, группа Go_A, интернет-сенсация Wellboy и многие другие.

Напомним, что недавно Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку Baby Shower - праздник, который родители проводят перед рождением ребенка. Неожиданностью было то, что даже для гостей мероприятия пол ребенка оставили в секрете.

Автор: Станислав Кожемякин