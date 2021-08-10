Ведущая похвасталась удачным отпуском в Турции.

Ведущая Катя Осадчая поразила фанатов новым фото с отдыха. На нем беременная звезда канала 1+1 показала свой животик и выгоревшие брови, над которыми сама же пошутила.

Фотографию из отпуска Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.

"Выгоревшие брови, тонна арбуза и километры открытой воды - отпуск удался. А вы уже были в отпуске или только собираетесь?",- написала ведущая, которая ждет ребенка от шоумена Юрия Горбунова.

На фото Осадчая позирует в бикини, сидя в бассейне. Ведущая заботливо гладит свой животик и радостно улыбается - звезда не скрывает своего счастья.

Фанаты пришли в восторг от нового фото и отметили, что Осадчей не стоит беспокоиться о своих выгоревших бровях. По словам комментаторов, звезда канала 1+1 должна гордиться своей внешностью и красотой, которую не стыдно показать даже без макияжа.

Катя Осадчая отдыхала в Турции вместе со своим сыном и мужем Юрием Горбуновым. Но артист улетел из Турции раньше, потому что в Украине ему нужно было работать и посетить свадьбу своего племянника.

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Автор: Иван Бойко