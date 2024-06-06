Родной человек телеведущей отмечает важный праздник.

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая сообщила о важном для нее дне. Отец знаменитости отметил свой день рождения. Звезда поздравила папу и показала милые фотографии с ним.

По словам Осадчей, она очень похожа на своего отца Александра Владимировича. В частности, телеведущая вместе с папой любят делать ремонты, читать книги и путешествовать, а также посещать исторические места.

Екатерина поблагодарила отца за все, что он для нее сделал, и за черты характера, которые она унаследовала от него. Знаменитость добавила, что впереди у них еще немало совместных дел и достижений.

Видео дня

"Для меня день рождения папы всегда особый праздник. Это и начало лета, и уютный по-настоящему теплый вечер. А еще, чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, как важно все то, что в нас закладывали. Я уже как-то писала, что страсть к ремонтам и благоустройству, импрессионистам и книгам (у меня так же на тумбочке книжный беспорядок, как у папы) к путешествиям и экскурсиям - это все папа и оно со мной навсегда. Спасибо, папа, за все твое во мне. С днем рождения, папа, нам еще столько надо увидеть и столько достопримечательностей обойти, вот только бы победа поскорее!" - написала в своем Instagram Осадчая.

Ее муж - ведущий Юрий Горбунов - также присоединился к поздравлениям. В комментариях под постом ведущей он оставил теплые слова для отца Александра.

"Многая лета, Александр Владимирович! Так держать!", - поздравил Горбунов.

Напомним, ранее Катя Осадчая попала в больницу. Телеведущая неделю пробыла в стационаре.

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