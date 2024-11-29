Екатерина Полтавская рассказала, о чем говорила с Андреем во время встречи.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - блогерша и бизнесвумен Екатерина Полтавская - встретилась со знаменитым артистом Андреем Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Девушка продемонстрировала, как сейчас выглядит звезда сцены.

В своем Instgaram Екатерина рассказала, что встретилась с Данилко. Вероятно, их встреча была случайной. Они показались в одном из столичных торговых центров.

Об этом свидетельствует фото, которое опубликовала блогерша. Полтавская, которая находится на последних неделях беременности, позировала на камеру в объятиях со знаменитостью. Жена шоумена на фото была одета в длинное синее пальто, а вот певец в неизменном для себя образе - черной кепке, маске и куртке такого же цвета.

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Бизнесвумен не скрывает, что является преданной фанаткой Верки Сердючки. Даже в своих соцсетях она часто говорит об этом и отмечает, что обожает творчество звезды. Поэтому она была изрядно счастливой встретиться с Андреем.

По словам Екатерины, во время их короткой встречи артист сделал ей комплимент. Он сказал, что девушка прекрасно выглядит. Об этом Полтавская написала в подписи к кадру и добавила, что всегда рада встретиться с Данилко.

"Я здесь плохо выгляжу, но Андрей сказал, что хорошо, а кто я такая, чтобы не верить легенде. Данилко - моя любовь. Всегда рада нашим встречам", - подчеркнула избранница Остапчука.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская рассказала о планах на вторую беременность. Блогерша поделилась, как отреагировали дети мужа от первого брака на будущее пополнение в их семье.

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