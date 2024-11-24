Будущая мама поделилась подробностями семейной жизни и планами на будущее.

Беременная жена известного украинского шоумена Владимира Остапчука, Екатерина, недавно порадовала своих подписчиков в Instagram новостью о приобретении новенького авто. Впрочем, внимание привлекли не столько четыре колеса, сколько откровенные ответы Екатерины на вопросы о детях.

Екатерина рассказала, что дети Владимира от первого брака с Еленой Войченко с радостью восприняли новость о предстоящем пополнении в семье. По ее словам, Эван, сын Владимира, особенно обрадовался, узнав, что у него будет маленький братик.

Екатерина также поделилась планами на будущее, отметив, что пока не рассматривает возможность рождения второго ребенка.

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"Погодок не планируем", - написала она, добавив, что хочет "немного пожить" между беременностями.

По ее словам, к рождению следующего малыша пара вернется не раньше, чем через 4-5 лет. Впрочем, Екатерина в шутку заметила, что если забеременеет через год, то подписчикам стоит забыть о ее словах.

Недавно Екатерина честно призналась, что испытывает волнение перед приближением родов. Она также поделилась своими опасениями относительно того, справится ли с материнскими обязанностями.

Относительно недавно приобретенного авто, Екатерина рассказала, что кроме новенького внедорожника у нее есть и водитель, поскольку сама она не имеет прав.

Напомним, беременную жену Владимира Остапчука госпитализировали.

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