Украиская артистка вместе с 13-летним сыном побывала в Нью-Йорке, где посетила штаб-квартиру ООН.

Украинская исполнительница Тина Кароль, которая активно гастролирует по миру и дает благотворительные концерты в поддержку Украины, редко видится с сыном. Одной из причин редких встреч является и то, что 13-летний Вениамин учится в английской школе, а его звездная мама живет в Украине.

Сейчас, судя по публикации знаменитости в Instagram, она смогла провести время с сыном. Так, с Вениамином они побывали в Нью-Йорке, где сходили на экскурсию в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН).

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На фото видно, что Вениамин уже очень вырос. Несмотря на то, что ему всего 13 лет, он уже по росту выше своей мамы.

"Все, что в жизни случается — это связь. Этот зал — колыбель важных решений для мира. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине и миру! Возможно, этот микрофон будет громче моего. Я была бы счастливой. Безусловно, твоя жизнь — твой выбор, но я позволю себе помечтать!" - написала Тина в комментарии под снимками с сыном.

Напомним, Тина Кароль послала Собчак за высказывание о "нацистах и бандеровцах".

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