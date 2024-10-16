Беспалов рассекретил, кто из украинских звезд уже много лет конкурирует между собой.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал украинских звезд, которые враждуют между собой. Эти знаменитости борются за звание "лучшего" и готовы даже "подвинуть" конкурентов, чтобы достичь своего. Вражда между ними длится уже много лет. Кто-то это умело скрывает и делает вид, будто у него хорошее отношение к другим артистам, а другие же открыто используют все методы, чтобы обойти конкурентов.

Ирина Билык и Слава Демин

По словам Беспалова, в свое время певицу оскорбил комментарий ведущего в отношении нее. Артистку возмутило высказывание Демина и она полностью оборвала с ним связи, даже отписала от мужа в соцсетях.

"Она очень чувствительная, поэтому не сдержалась, поддалась эмоциям и завершила свое общение со Славой Деминым", - сказал блогер.

Монатик и Артем Пивоваров

Как говорит Богдан, артисты давние конкуренты. У них примерно одинаковая целевая аудитория, поэтому последние годы они соревновались за первое место среди украинцев. Много лет Монатик был топовым певцом в Украине, однако с началом большой войны, Пивоваров, выпуская все больше новых хитов, постепенно вытеснил Дмитрия.

"На сегодня, чтобы Монатик не делал, ему не удается. Не удается вернуться в эту нишу. Да, несколько песен выстрелили, но этого недостаточно. Поэтому Дима сейчас в очень шаткой позиции", - указал сплетник.

Потап и Позитив

Рэпер и певец много лет сотрудничали и выступали на одной сцене как участники группы Mozgi. Потап долгое время продюсировал Позитива и был его наставником. Однако после начала полномасштабного вторжения артисты перестали общаться и разорвали все рабочие связи. Ранее сам Позитив утверждал, что их дружба просто закончилась. Однако, вероятно, были и другие причины их недоразумения, которые они пока не раскрывают.

Оля Полякова и Тина Кароль

У звезд давняя вражда и напряженные отношения. Несколько лет назад Полякова публично назвала Кароль "главной плакальщицей страны", чем очень обидела Тину. Однако со временем последняя использовала этот инцидент в свою пользу. С тех пор певицы не высказываются друг о друге.

Также ранее Кароль конкурировала с предательницей Ани Лорак и Светланой Лободой, которая долгое время работала в РФ, но после 2022 года выехала из страны-агрессора.

"Тина Кароль в свое время использовала политическое влияние и достигла своей цели, убрав со сцены Ани Лорак и Светлану Лободу. Лобода об этом почти прямо сказала, но почему-то не осмелились назвать имя. Но такие слухи ходят и всем это понятно", - заявил звездный обозреватель.

Анна Тринчер и SKYLERR

Исполнительницы приблизительного одного возраста и начали развивать свои карьеры в одно и то же время. Сейчас в украинском шоу-бизнесе они прямые конкурентки. Беспалов говорит, что в свое время женщины не могли поделить одного мужчину, но пока что официальных подтверждений этому не было.

Кроме того, между ними всегда была профессиональная вражда. Артистки буквально не переносят друг друга, говорит блогер.

Настя Каменских и Анна Андрийчук

Певица и дизайнер были лучшими подругами много лет, но они по примеру своих мужей - Позитива и Потапа - также перестали общаться.

Блогер говорит, что причиной этому стала измена Потапа. Ходят слухи, что рэпер недавно закрутил роман с Андрийчук. В то же время пока что ни он, ни Каменских не сообщали о расставании.

Маша Ефросинина и Ольга Фреймут

Ранее Мария и Ольга были одними из самых известных украинских ведущих. Они буквально появлялись в каждой второй программе и, разумеется, конкурировали между собой. Несколько лет назад и Мария, и Ольга ушли с телевидения.

По словам сплетника, настоящей причиной вражды телезвезд был мужчина. Речь идет о продюсере Владимире Локотко, с которым Фреймут сейчас находится в браке и живет в Великобритании.

"Не поделили одного мужчину. Нынешний муж Фреймут Локотко когда-то был планом "Б" Ефросининой. Но не сложилось, и Оля Фреймут все же выиграла эту лотерею, забрав Локотко себе. С тех пор ненавидят друг друга", - добавил звездный обозреватель.

Анастасия Приходько и Потап

Конфликт между Приходько и Потапом длился несколько лет и получил значительный резонанс в медиа и среди их поклонников. Основная напряженность между артистами возникла из-за разных взглядов на политику, отношение к войне на востоке Украины и действиям России.

Певица открыто выступала против российской агрессии и занимала проукраинскую позицию. Она активно критиковала тех украинских звезд, которые продолжали выступать в России или сотрудничали с российскими исполнителями. Среди таких был и Потап. Однажды артистка даже назвала коллегу "редким г*вн*м".

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о тяжелом периоде в жизни. Артистка даже обратилась к психологу.

Вас также могут заинтересовать новости: