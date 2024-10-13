Знаменитость подозревают в изнасиловании бывшей помощницы P. Diddy.

Уже второй месяц не утихает один из самых громких скандалов Голливуда с рэпером P. Diddy, он же Шон Комбс, в главной роли. Артиста обвинили в сексуальном насилии и торговле людьми, после чего его арестовали. Стало известно, что в его "белых вечеринках" участвовал еще один знаменитый американец.

Речь идет о скандально известном исполнителе Канье Уэсте. Когда все преступления, совершенные P. Diddy, получили огласку, Уэст, похоже, пытался избежать скандала. Артист уехал в Токио, Япония. Однако ему все же не удалось остаться незамеченным.

Как пишет издание Page Six, Канье может быть втянут в судебный процесс против Комбса. Дело в том, что бывшая помощница рэпера заявила, что она подверглась сексуальному насилию со стороны Уэста. Лорен Пишотта подала 88-страничный иск в суд, в котором отметила, что стала жертвой изнасилования, а также находилась в состоянии наркотического опьянения не по собственной воле.

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На одной из вечеринок, по ее словам, Канье дал ей напиток, после которого она почувствовала, что "не может контролировать свое тело и нормально говорить". Девушка была дезориентирована и не понимала, что происходит вокруг. Лорен добавила, что об этом инциденте ей рассказал сам Канье за несколько недель до окончания сотрудничества с ней.

Скандал с P. Diddy - что известно

Более месяца назад вокруг P. Diddy разгорелся серьезный скандал. Он столкнулся с многочисленными обвинениями, в частности, в сексуальной эксплуатации и торговле людьми. По состоянию на октябрь 2024 года более 120 человек, включая мужчин и женщин, обвинили его в сексуальных домогательствах, причем 25 из этих лиц были несовершеннолетними на момент инцидентов.

Ходят слухи, что одной из таких жертв мог быть певец Джастин Бибер. А среди мировых знаменитостей, которые могли быть свидетелями насилия и молчали об этом много лет, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Снуп Догг, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес и другие.

P. Diddy сейчас находится под стражей после его ареста в сентябре 2024 года. Судебный процесс запланирован на май 2025 года, и он продолжает отрицать все обвинения, утверждая, что ни в чем не виноват.

Напомним, ранее Мать P. Diddy сделала заявление после обвинений сына в насилии. Женщина заявила, что ее сын не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют.

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