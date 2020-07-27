Умер известный дизайнер Кансай Ямамото
В Японии скончался известный дизайнер Кансай Ямамото.
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Об этом в Instagram сообщила его дочь, актриса Мирай Ямамото.
"21 июля мой отец, Кансай Ямамото, скончался в возрасте 76 лет. Он мирно покинул этот мир в окружении близких", - написала Мирай.
Она также сообщила, что продолжит дело отца наряду со своей актерской карьерой.
"Я буду продолжать поддерживать наследие моего отца своей работой в Kansai Super Studio наряду с моей актерской карьерой", - сообщила дочь дизайнера.
По данным японских СМИ, Ямамото умер от лейкоза.
В свое время Кансай Ямамото прославился тем, что стал первым японским дизайнером, показавшим коллекцию в Лондоне. Известность приобрел благодаря сотрудничеству с легендарным артистом Дэвидом Боуи, для которого создавал сценические костюмы.
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