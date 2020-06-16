Канье Уэст запустит свою линию косметики

Рэпер и муж Ким Кардашян Канье Уэст подал заявку на регистрацию торговой марки косметики.

Рэпер и муж Ким Кардашян Канье Уэст подал заявку на регистрацию торговой марки косметики под брендом Yeezy.

Компания Канье Уэста Yeezy подала заявку на регистрацию одноименной торговой марки, под которой планируется выпускать товары для красоты и косметические продукты, сообщает Hypebeast.

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В частности, в заявке говорится, что торговая марка намерена производить товары для макияжа, накладные ресницы, маски для лица, лак для ногтей, увлажняющие средства, гели для ванн, масла для тела, крем для бритья, средства по уходу за волосами и парфюмерию.

Кроме этого, предусмотрена возможность производства гигиенических продуктов — дезодоранты, зубная паста и прочее.

Известно, что ранее другая компания Уэста "Donda" подавала аналогичную заявку, однако никаких продуктов так и не выпустила.

Как сообщал ранее УНИАН, одна из самых красивых пар Голливуда 39-летняя Ким Кардашьян и 42-летний Канье Уэст, приняли решение разъехаться по разным домам.

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