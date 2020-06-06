Ким Кардашьян и Канье Уэст шокировали фанатов новостью о своем браке

Поклонники звездной пары не могут прийти в себя.

Одна из самых красивых пар Голливуда 39-летняя Ким Кардашьян и 42-летний Канье Уэст, приняли решение разъехаться по разным домам.

В последнее время между реалити-звездой и рэпером царят напряженные отношения. И чтобы не усугублять ситуацию супруги поставили брак на паузу. Об этом пишет издание The Sun.

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Отношения Ким Кардашьян и Канье Уэста испортились во время карантина из-за угрозы коронавирусной инфекции. По словам участницы популярного американского реалити-шоу «Семейка Кардашьян», до вынужденной изоляции она не проводила столько времени с супругом.

Поэтому и ссор между супругами было в разы меньше. Сейчас же, делится Кардашьян, их дом стал похож на пороховую бочку.

Несмотря на разлад в отношениях с мужем Канье Уэстом, 39-летняя Ким Кардашьян подчеркивает, что о разводе речи пока не идет. Реалити-звезда не хочет сразу завершать 6-летний брак, она намерена его спасти. Именно поэтому пара до окончания карантинного режима решила жить в разных домах.

Как сообщал ранее УНИАН, Кардашьян в Twitter искала девушку, раненную пулей в лицо во время протестов в США.

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