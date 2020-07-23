У мужа Ким Кардашьян, который хотел стать президентом США, обнаружили биполярное расстройство

Канье Уэст планировал баллотироваться на пост президента США.

Известная модель Ким Кардашьян рассказала, что ее супруг рэпер Канье Уэст хотел баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки из-за обострения биполярного расстройства.

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Стоит отметить, что ранее рэпер публиковал в социальной сети твитты о том, что хочет развестись с Кардашьян. Затем он удалил это твитт. Также он говорил о том, что супруга хочет отправить его в психбольницу.

"Он чрезвычайная, но очень сложная личность, чьи слова не всегда совпадают с намерениями", - написала Кардашьян.

Как сообщал УНИАН, рэпер Канье Уэст заплакал на встрече с избирателями, вспоминая про аборт.

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