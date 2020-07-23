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У мужа Ким Кардашьян, который хотел стать президентом США, обнаружили биполярное расстройство

10:59, 23 июля 2020
Звезды
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Канье и Ким / instagram.com/kanyewestt_official

Известная модель Ким Кардашьян рассказала, что ее супруг рэпер Канье Уэст хотел баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки из-за обострения биполярного расстройства. 

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Стоит отметить, что ранее рэпер публиковал в социальной сети твитты о том, что хочет развестись с Кардашьян. Затем он удалил это твитт. Также он говорил о том, что супруга хочет отправить его в психбольницу.

"Он чрезвычайная, но очень сложная личность, чьи слова не всегда совпадают с намерениями", - написала Кардашьян.

Как сообщал УНИАН, рэпер Канье Уэст заплакал на встрече с избирателями, вспоминая про аборт.

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