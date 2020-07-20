Рэпер Канье Уэст заплакал на встрече с избирателями, вспоминая про аборт (видео)

На встрече Канье Уэст дал волю эмоциям и позволил себе поплакать, вспоминая, как его мама отказалась делать аборт.

Американский рэпер Канье Уэст провел свою первую встречу с избирателями в статусе кандидата в президенты США.

Она состоялась в воскресенье, 19 июля, в штате Южная Каролина. Рэпер пришел на встречу в бронежилете с надписью "Security" и с нанесенным на затылке числом 2020, сообщил telegram-канал Пул N3.

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На встрече Канье Уэст дал волю эмоциям и позволил себе поплакать, вспоминая, как его мама отказалась делать аборт.

Президентские выборы в США назначены на вторник, 3 ноября 2020 года.

Как сообщал ранее УНИАН, 4 июля Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году. В дальнейшем музыкант сделал ряд смелых заявлений о своей избирательной программе. В частности, заявил, что хочет организовать работу Белого дома по образу королевства Ваканда из фильма "Черная пантера".

Певец даже успел придумать себе слоган предвыборной кампании и выбрал напарника - будущего вице-президент, в случае победы.

Предполагается, что основными соперниками на грядущих выборах будут нынешний президент Дональд Трамп, и его оппонент от Демократов Джозеф Байден. При этом ни один из них пока не набрал 50% поддержки жителей США.

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