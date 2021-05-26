Рэпера заподозрили в романе с моделью Ириной Шейк.

Американского рэпера Канье Уэста заподозрили в любовных связях с моделью Ириной Шейк.

Об этом сообщает The Sun.

В Instagram-аккаунте DeuxMoi о звездах шоу-бизнеса анонимный источник разместил публикацию, в которой рассказал, что Уэст проводит время с Шейк.

"Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Бредли Купера. Я не знаю, можно ли назвать это отношениями, но у них определенно возник интерес друг к другу", - прокомментировали администраторы DeuxMoi.

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Отметим, что Шейк неоднократно принимала участие в разных проектах рэпера. Возможно, именно во время одного из таких мероприятий у них и возникла искра. Хотя сами звезды пока никак не комментируют слухи о своих отношениях.

Если знаменитости подтвердят эти слухи, то Канье достаточно быстро нашел замену своей супруге Ким Кардашьян, с которой сейчас находится в бракоразводном процессе.

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Автор: Диана Могилевич