Вчера дочери певицы праздновали первый юбилей - 10 лет.

Украинская певица Камалия поздравила своих дочерей-двойняшек с днем рождения. 6 сентября дети артистки праздновали 10-летие. В честь праздника звезда осуществила единственную мечту своих дочерей.

"Наши принцессы отмечают первый юбилей - десятилетие безудержной радости, которую они принесли в нашу жизнь! Как же мы мечтали подарить им настоящий праздник с друзьями, одноклассниками, большим праздничным тортом, фокусами, аниматорами... Но война вносит свои беспощадные коррективы... она разлучила нас, толкая девочек в изгнание из родной страны. А как же они мечтают жить в Украине! Я остаюсь дома, понимая, как и очень многие украинцы, что мое место здесь, мы должны делать все ради победы", - рассказала Камалия в Instagram.

Дети певицы хотели только одного. На фоне того, что они начали учиться за границей, девочки очень мечтали о праздновании своего дня рождения в Украине. Их желание сбылось.

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"Захур был вынужден быть вместе с доченьками, покинув свой бизнес, но все ради детей. С началом их учебы в Лондоне появилась скромная просьба — единственный подарок, которого они искренне желали, это отметить свое 10-летие в Киеве. Мы всем сердцем приняли их желание, осознавая, что среди бури, хаоса простое и интимное празднование в кругу самых дорогих друзей и семьи имеет неизмеримую ценность. И сейчас только так!" - отметила певица.

По словам Камалии, она и ее муж-миллиардер верят в то, что война скоро закончится, а Украина победит. Певица искренне желает, чтобы все семьи нашей страны смогли объединиться и снова стать счастливыми.

"Мечтаем, чтобы наши доченьки выросли настоящими патриотками Украины! Дорогие наши девочки, крепкого вам здоровья, счастья! Пожалуйста, найдите каждая свою цель и никогда не изменяйте ей!" - добавила Камалия.

В комментариях под постом певицы фаны присоединились к поздравлениям. Они пожелали девочкам счастливой жизни. Комментаторы пишут:

"Искренне поздравляю девочек, всех благ, всего лишь самого лучшего"

"Прекрасные пожелания, пусть все свершится!"

"Поздравляю с днем рождения девушек! Здоровья, счастья и мирного неба!".

Напомним, ранее певица насмешила фанов. Она показала, как "выясняет отношения" с мужем-миллиардером.

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