Певица насмешила фанатов, которые оценили ее чувство юмора.

Украинская певица Камалия "взорвала" Сеть новым фото. Звезда показала, как "выясняет отношения" со своим мужем-миллиардером Мохаммодом Захуром. Артистка пошутила о "поединке" с избранником.

На фото Камалия позирует в роскошном желтом платье с голубыми камнями. При этом она стоит с перчаткой для бокса на руке. Ею она "била" избранника. Тот в это время забавно "уклонялся от удара" и смеялся.

"Недавно выясняли отношения с Захуром на публике", - пошутила Камалия.

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Забавное фото насмешило сеть. Фаны пишут, что шутки и веселье намного лучше скандалов и настоящих драк. Кроме этого, комментаторы радуются тому, что Камалия и Захур продолжают проводить время вместе даже после того, как объявили о разводе. На фоне этого в сети решили, что звездная пара передумала разрывать отношения. Также пользователи пишут:

"Вы такие милые. Радуюсь, что у вас все хорошо!"

"Вы с Захуром невероятные, обожаю вас"

"Обожаю вашу семью. Как отношения вы забавно выясняете! Вы великолепные"

"С юмором, супер!"

"А Захур не против, вы замечательная пара!".

Напомним, недавно Камалия нежно обратилась к мужу-миллиардеру, с которым хотела расставаться. Она назвала его лучшим и признала, что очень его любит.

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