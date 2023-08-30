Украинская певица Камалия "взорвала" Сеть новым фото. Звезда показала, как "выясняет отношения" со своим мужем-миллиардером Мохаммодом Захуром. Артистка пошутила о "поединке" с избранником.
На фото Камалия позирует в роскошном желтом платье с голубыми камнями. При этом она стоит с перчаткой для бокса на руке. Ею она "била" избранника. Тот в это время забавно "уклонялся от удара" и смеялся.
"Недавно выясняли отношения с Захуром на публике", - пошутила Камалия.
Забавное фото насмешило сеть. Фаны пишут, что шутки и веселье намного лучше скандалов и настоящих драк. Кроме этого, комментаторы радуются тому, что Камалия и Захур продолжают проводить время вместе даже после того, как объявили о разводе. На фоне этого в сети решили, что звездная пара передумала разрывать отношения. Также пользователи пишут:
- "Вы такие милые. Радуюсь, что у вас все хорошо!"
- "Вы с Захуром невероятные, обожаю вас"
- "Обожаю вашу семью. Как отношения вы забавно выясняете! Вы великолепные"
- "С юмором, супер!"
- "А Захур не против, вы замечательная пара!".
Напомним, недавно Камалия нежно обратилась к мужу-миллиардеру, с которым хотела расставаться. Она назвала его лучшим и признала, что очень его любит.