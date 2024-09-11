Певица рассказала, в каком городе организовала празднование.

Известная украинская певица Камалия рассказала, что на днях ее дочерям-двойняшкам - Арабелле и Мирабелле - исполнилось 11 лет. Артистка показала, какой праздник устроила для девочек.

В своем Instagram исполнительница поделилась, что впервые за долгое время дочери приехали на родину - в Киев. Как известно, девочки сейчас живут в Великобритании вместе со своим папой и экс-супругом Камалии - миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.

Звезда организовала скромное празднование на территории своего дома в Украине. Среди приглашенных гостей были только самые родные люди.

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Звездные родители заказали для дочерей праздничную фотозону, которая была сделана из розовых, белых и золотых воздушных шариков и украшена надписью на английском "С днем рождения, Арабелла и Мирабелла".

Также двойняшкам вручили большой праздничный торт. Он состоял из двух ярусов и был украшен свечами, цветами, изображениями лошадей, поскольку девочки полюбят ездить верхом.

Фотографии с родными Камалия не стала подписывать и не раскрыла никаких подробностей празднования.

Отметим, что артистка и бизнесмен более 20 лет состояли в браке. Внезапно в 2023 году они объявили о разводе, не называя причин. Экс-супруги даже после разрыва поддерживают общение, они вместе воспитывают Арабеллу и Мирабеллу. Камалия часто приезжает в Лондон и проводит там время с дочерьми.

Напомним, ранее Камалия показала, как выглядел ее бывший Захур в молодости.

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