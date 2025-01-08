Артистка весело провела время в семейном кругу.

Дочери украинской певицы Камалии - Арабелла и Мирабелла - вернулись из Великобритании в Украину.

Об этом рассказала в своем Instagram сама артистка. Она также показала, как проводит время с 11-летними девочками и бывшим мужем Мохаммадом Захуром в Киеве. В частности, Камалия решила пойти с дочерьми на столичный каток. Сначала Арабелла и Мирабелла позанимались с инструктором, а затем начали самостоятельно кататься вместе со звездной мамой.

"Говорили, что новогодне-рождественские праздники подходят к концу... Но не в нашем случае! Мы с девочками продолжили семейный праздник на ледовой арене!" - подписала видео Камалия.

Кстати, все это время Захур поддерживал семью на зрительской площадке и радовался успехам дочерей.

К слову, певица и пакистанский бизнесмен прожили в браке более 20 лет. В 2023 году они объявили о разводе. По словам Камалии, инициатором завершения отношений стала она. Однако экс-супруги ранее рассказывали, что им удалось остаться в дружеских отношениях ради общих детей. Также известно, что их дочери получают образование за рубежом, в частности учатся в школе в Великобритании.

Напомним, ранее певица Камалия честно ответила, хотел ли Захур вернуть ее после развода.

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