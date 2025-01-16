У певицы умер родной человек.

Известная украинская певица Камалия рассказала о горе в семье - умер ее дядя Николай. Мужчине было 65 лет.

Печальной новостью артистка поделилась в своем Instagram и вспомнила, каким был покойный родственник.

"Мой дорогой дядя Николай Прядко ушел из жизни... Для нашей семьи это сильная боль и невосполнимая утрата. Он с отличием окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, выигрывал математические олимпиады, занимался легкой атлетикой, пел в школьном ансамбле. Его жизненный путь пролегал через службу в Германии, Средней Азии и преподавательскую деятельность в военных академиях. Он дослужился до звания полковника и заслужил уважение коллег и студентов", - подчеркнула певица.

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Она также добавила, что дядя был очень добрым человеком и постоянно помогал украинским защитникам во время полномасштабной войны.

"Доброта и искренность дяди были безграничными. Во время войны он помогал защитникам, передавал урожай для ВСУ, который сам выращивал. Он оставил светлую память и стал примером того, каким должен быть настоящий человек. Вечная память тебе, самый дорогой дядя. Ты всегда будешь с нами - в воспоминаниях, песнях и добрых делах. Покойся с миром".

Напомним, ранее звезда "Женского квартала" Александра Машлятина рассказала о смерти дедушки.

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