Их позиция возмутила подписчиков и известных украинцев.

Известная украинская группа Kalush Orchestra, которая стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022", отказалась поддержать сбор на дроны для ВСУ.

Об этом в сети рассказала блогерша Алина Солнцева, которая недавно организовала сбор на дрон "Дзига" для украинских защитников. Она решила разыграть гитару коллектива с автографами за донат.

"Была куплена у группы на концерте в Валенсии, а сейчас может стать вашей", - написала Алина в своем Instagram.

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Однако, по словам девушки, музыканты отказали поддержать ее инициативу и не распространили информацию о сборе в соцсети.

"К сожалению, группа не публикует и не распространяет информацию о сборах, которые несут характер оружия. К сожалению, не можем сделать репост. При следующем сборе не на оружие мы его обязательно распространим в сторис", - ответил блогерше менеджмент Kalush Orchestra.

Реакция звезд на ответ Kalush Orchestra

После обнародования этой переписки украинские звезды и подписчики выразили свое возмущение в сети. В частности, стендап-юморист Вася Байдак сравнил группу Kalush Orchestra с Австрией, где правительство отказалось поддерживать передачу средств от замороженных активов РФ для закупки оружия для ВСУ.

"Группа Kalush не хочет помогать собрать на дрон, то помогите вы. Не репостят сборы на оружие, блин, получается, что группа Kalush - Австрия?" - написал Василий.

Раскритиковал позицию музыкантов и участники группы "Курган & Agregat" Амил Насиров. Он написал о ситуации так:

"Мы Kalush, зарабатываем деньги на украинцах, но не поможем им даже репостом! Потому что дрон - это оружие, которое защищает украинскую нацию от уничтожения. Это п**да. Кто-то должен вас защищать, ваших родных, дома, ежедневно гибнут лучшие украинцы, молодые ребята и девушки. Чтобы вы выпускали свои песни, а помогать стране н*х*й надо?".

К слову, сам Kalush Orchestra пока официально не отреагировал на критику в сети.

Напомним, ранее группа Kalush Orchestra возмутила сеть кавером на песню Скрябина.

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